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الامارات | منتخب الشطرنج يشارك في بطولة «الزون» الآسيوية

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشطرنج يشارك في بطولة «الزون» الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس بطولة «الزون» 3.1 الآسيوية للشطرنج (غرب آسيا)، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي حتى السابع من الشهر الجاري، بمشاركة ثماني دول، بينها الإمارات، وتقام على منصة (Tornelo)، مع إلزامية استخدام برنامج Zoom على جميع اللاعبين.

ويمثل المنتخب في البطولة الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان وأستاذ دولي عمران الحوسني وأستاذ دولي عمار السدراني، والمدرب الأستاذ الدولي الكبير من كوبا أريسيبيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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