اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يونيو 2021

تصفيات المونديال (آسيا)

كوريا الجنوبية - تركمنستان 15:00

البحرين - كمبوديا 20:30

تايلاند - إندونيسيا 20:45

الإمارات - ماليزيا 20:45

فلسطين - سنغافورة 22:00

أستراليا - الكويت 23:00

تصفيات المونديال (أميركا الجنوبية)

بوليفيا - فنزويلا 00:00

أوروغواي - باراغواي 02:00

مباريات ودية

بلجيكا - اليونان 22:45

الجزائر - موريتانيا 23:45

الدوري المغربي

واد زم - الرجاء 20:00

برشيد - الوداد 20:30

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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