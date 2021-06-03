الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يونيو 2021
تصفيات المونديال (آسيا)
كوريا الجنوبية - تركمنستان 15:00
البحرين - كمبوديا 20:30
تايلاند - إندونيسيا 20:45
الإمارات - ماليزيا 20:45
فلسطين - سنغافورة 22:00
أستراليا - الكويت 23:00
تصفيات المونديال (أميركا الجنوبية)
بوليفيا - فنزويلا 00:00
أوروغواي - باراغواي 02:00
مباريات ودية
بلجيكا - اليونان 22:45
الجزائر - موريتانيا 23:45
الدوري المغربي
واد زم - الرجاء 20:00
برشيد - الوداد 20:30
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