شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتى: على الجميع أن يشكر زيدان.. ورونالدو لديه عقد مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير.

ووقع أنشيلوتي على العقود، في حضور رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، على عقد يمتد حتى صيف 2024.

وكان ريال مدريد قد نجح في التفاوض مع إدارة إيفرتون الإنجليزي، للتخلي عن كارلو أنشيلوتي، من أجل قيادة الميرنجي في ولاية ثانية.

وكانت الولاية الأولى لأنشيلوتي مع الميرنجي في صيف 2013، واستمرت عامين حتى 2015، قاد خلالها الفريق في 119 مباراة، حقق 89 انتصارًا، و14 تعادلًا و16 هزيمة.

وحصد أنشيلوتي مع ريال مدريد، لقب دوري الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا، وعلى المستوى الفردي حصل على جائزة أفضل مدرب في العالم لموسم 2013-2014.

وأعرب أنشيلوتي عن سعادته بالعودة لقيادة الميرنجي، وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: «شكرًا جزيلا للإدارة، أنا سعيد جدًا بالوصول إلى هنا، أشعر أنني في بيتي، وأعرف ما يعنيه تدريب ريال مدريد، حيث أفعل ذلك بمتعة كبيرة وسعادة».

وأضاف: «أواجه هذا التحدي بكل طاقة ممكنة، إنها مسؤولية جميلة، فنحن في أفضل ناد في العالم، ومن الطبيعي أن تتحمل مسؤولية أكبر».

وعن إمكانية التعاقد مع مبابي، قال: «أعتقد أن اللاعبين المتميزين يمنحونك المزيد من الفرص للنجاح، ومن المهم أن يكون لديك فريق متوازن، ثم بعد ذلك سيتألق الأفراد».

وأردف: «تاريخ هذا النادي يجبرك على اللعب بشكل جيد، وأعتقد أن كرة القدم قد تغيرت في هذه السنوات، باللعب بتنظيم أكثر، لكن ريال مدريد يجب أن يظل كما هو».

وأوضح: «لم أتحدث بعد عن مستقبل الفريق، وأعرف جيدًا اللاعبين الذي سيعودون من الإعارة. أريد أن أجري تقييمًا للجميع بهدوء شديد».

وعن بيل ومارسيلو وإيسكو، بيّن: «لدي الكثير من المودة تجاه الجميع، لكن الفيصل هو الملعب، عليهم أن يتدربوا جيدا ويظهروا لي أنهم يريدون الريال».

واستكمل: «لقد رأيت الرئيس قبل قليل، كل شيء تم بسرعة، وسنبدأ العمل قريبا جدا. نحاول بذل كل جهدنا كما هو الحال دائمًا».

وتابع: «شكرت الرئيس بيريز لأن التواجد هنا مهم جدا بالنسبة لي».

وأردف قائلا: «لست أنشيلوتي الذي كان هنا قبل 6 سنوات، فلدي الآن 6 سنوات جديدة من الخبرة إيجابية وسلبية، وكنت سعيدا جدا في إيفرتون وتطورت كشخص ومدرب».

وزاد قائلا: «قائمة الفريق كبيرة جدًا، وعلينا تقليصها، أما راموس هو لاعب مهم جدا، وأساسي في الفريق، وسنتحدث معه، أعلم أنه يتحدث مع النادي، لكن ليس لدي أي تفاصيل أخرى. حين ألتقي بهم يمكن التحدث بوضوح أكثر».

واسترسل: «يجب أن يسجل بنزيما 50 هدفا وليس 30، وفينيسيوس يجب أن يسجل المزيد. علينا مساعدتهم على القيام بذلك».

وقال: «الأمر لا يقتصر على ضم مهاجم جديد، بل صنع نظام وعقلية هجومية تساعدنا في ذلك. سعيد بالعودة للعمل مع بنزيما لأنني رأيت كيف تحسن، وأيضا الشباب فينيسيوس ورودريجو لديهم الكثير».

وحول موقف جاريث بيل، علق: «لم يلعب كثيرًا في البريميرليج هذا الموسم، لكنه سجل أهدافا عدة حين سنحت له فرصة المشاركة، وعاد لريال مدريد وأعرفه جيدا».

وحسم الأمر قائلا: «إذا كان لديه الحافز يمكنه أن يحظى بموسم رائع دون شك».

وواصل أنشيلوتي: «هدفنا التتويج بالليجا ودوري الأبطال، لكن النجاح ليس فقط حصد الألقاب، بل أيضا بتحقيق أهداف النادي، وعودتي الآن مميزة. لدي الشعور نفسه حين وصلت هنا أول مرة، والآن جئت بمزيد من الثقة».

وعن زيدان، أجاب: «لقد فاز بدوري الأبطال 3 مرات، ثم غادر وعاد وسارت الأمور بشكل جيد، وعلى الجميع أن يشكره».

وصرح: «ما فعله كان مذهلا، لم أتحدث معه لكنني سأتصل به لأنه صديقي».

وبسؤاله عن رسالة زيزو النارية، قال: «لا أريد أن أتحدث عنها، لأنني لا أعرف طبيعة العلاقة بين زيدان وبيريز، وحين اتصل بي ريال مدريد لم يكن لدي أي شك لقبول المهمة».

وحول هازارد، علق: «هو لاعب كبير، لكن لديه مشاكل مع الإصابات، وأعتقد أنه سيعمل جاهدًا لاستغلال إمكانياته لأنه يريد ذلك، وهذا العام مناسب له للتألق».

وعن إمكانية عودة كريستيانو رونالدو، أوضح: «لدي الكثير من المودة له، لكنني لا أحب الحديث عن لاعبين في أندية أخرى، وأنا سعيد من أجله».

وأضاف: «رونالدو لديه عقد مع يوفنتوس، ولا يبدو من العدل التحدث عنه. يمكنني فقط مناقشة مدى حبه على المستوى الشخصي، ومدى سعادتي بمسيرته الاحترافية».

وتابع: «لقد سألني صحفي إيطالي إذا كان كريستيانو قد وصل إلى نهاية مسيرته الاحترافية. أجبته: لقد سجل للتو 35 هدفا، لذا فإنه بات أقل نشاطًا».

وعن علاقته برونالدو، واصل المدرب الإيطالي: «لم أتواصل معه في الفترة الأخيرة».

وزعمت تقارير صحفية أن ريال مدريد تفاوض مع ماسيميليانو أليجري وأنطونيو كونتي قبل التعاقد مع أنشيلوتي.

وعلق أنشيلوتي على ذلك: «إنهما مدربان ناجحان للغاية. لقد فاز كونتي بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر، وفاز أليجري كثيرًا مع يوفنتوس».

وتابع: «المقارنة بهذين الصديقين تجعلني سعيدا، لأن هذا يعني أن المدرب الإيطالي لا يزال يحظى بالاهتمام».

واختتم: «الكل يعرف هدف ريال مدريد ولا يوجد غيره، أما الانتقادات ستظل موجودة دائمًا، وهي أمر طبيعي».