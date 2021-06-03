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تقرير أرجنتيني: إصابة سيرجيو أجويرو بفيروس كورونا

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفي أرجنتيني، إصابة سيرجيو أجويرو، مهاجم الجديد، بفيروس كورونا المستجد، حيث كشفت شبكة «TyC Sports»، أن أجويرو أجرى اختبار كورونا سريع، وجاءت النتيجة إيجابية.

وأشارت إلى أن منتخب الأرجنتين ينتظر نتيجة اختبار PCR الخاصة بأجويرو، قبل الانضمام إلى معسكر راقصي التانجو استعدادا لخوض بطولة كوبا أمريكا.

يذكر أن أجويرو سبق له الإصابة بفيروس كورونا في الموسم المنصرم أثناء التواجد مع مانشستر سيتي.

وانضم أجويرو لصفوف برشلونة، في صفقة انتقال حر، ووقع على عقد حتى موسم 2022-2023، بشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.

وودع أجويرو، مانشستر سيتي، بالخسارة في نهائي ، أمام يوم السبت الماضي (1-0).

لكن المهاجم الأرجنتيني ساهم في حصد العديد من الألقاب على مدار مسيرته مع السماوي، التي امتدت إلى 10 أعوام، وكان آخرها لقبي البريميرليج وكأس الرابطة هذا الموسم.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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