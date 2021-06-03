شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مصرى خليجي على ضم جوهرة كايزر تشيفز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، عن وجود صراع مصرى خليجى بين 3 أندية عربية في سباق للتعاقد مع اللاعب الصربي سمير نوركوفيتش مهاجم فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي، الذي تأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة «تايمز لايف» الجنوب أفريقية، أن نادي بيراميدز أبدى اهتماما بضم نوركوفيتش، لكنه لم يتحرك بشكل رسمي لحسم الصفقة حتى الآن، كما أن اللاعب يملك عرضين من ناديي أبها السعودي والكويت الكويتي، لكن العروض لم تصل للمقابل المالي المرضى بالنسبة للاعب.

وينتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل، وحدد مسؤولى كايزر تشيفز سعر اللاعب بقيمة 2.25 مليون دولار للإستغناء عنه عقب نهاية الموسم الحالى.