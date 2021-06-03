شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تهدر عدة فرص في تعادلها «1-1» مع الدنمارك وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد إطار المرمى فرصتين خطيرتين لألمانيا التي أهدرت العديد من الفرص قبل تعادلها 1-1 مع الدنمارك ضمن استعداد المنتخبين لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم الأربعاء.

ومع عودة توماس مولر وماتس هوملز الفائزين بكأس العالم 2014 للتشكيلة الأساسية لألمانيا بعد أكثر من عامين، بدا حاسما منذ البداية.

واختبر فلوريان نويهاوس الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل سريعا، وأنقد حارس ليستر سيتي بعدها ضربة رأس من مولر في الدقيقة 13.

وأهدر ليروي ساني فرصة خطيرة كان يجب أن يتعامل معها بشكل أفضل في الدقيقة 27 عندما وجد نفسه بدون رقابة أمام المرمى لكنه أطاح بالكرة أعلى المرمى.

وعانى المنتخب الدنماركي من فرصة خطيرة أخرى بعدها بوقت قصير عندما أرسل يوشوا كيميش تمريرة عرضية منخفضة أمام المرمى أخفق ثلاثة لاعبين في متابعتها.

واقترب سيرج جنابري من هز الشباك عندما أطلق تسديدة ردت من العارضة في نهاية الشوط الأول.

وبعد نهاية الاستراحة بثلاث دقائق منح نويهاوس تقدما مستحقا لألمانيا.

وأغلق دفاع ألمانيا الطريق تماما أمام الدنمارك حتى الدقيقة 71 عندما أرسل كريستيان إريكسن تمريرة بين المدافعين إلى يوسف بولسن ليحرز هدف التعادل في مرمى مانويل نوير من أول فرصة في المباراة.

وتصدى القائم لمحاولة من ماتياس جينتر بعدها بست دقائق، لكن فريقه أخفق في تسجيل هدف الفوز مع الكثير من التوقفات لإجراء التبديلات في وقت متأخر من الشوط الثاني ما أثر على إيقاع المباراة.

وتلتقي ألمانيا، الذي ستواجه لاتفيا في أخر مبارياتها الودية في السابع من الشهر الحالي، مع فرنسا بطلة العالم في افتتاح مبارياتها بالبطولة في 15 يونيو الحالي، وستواجه أيضا حاملة اللقب البرتغال والمجر ضمن المجموعة السادسة.

وستلتقي الدنمارك مع البوسنة يوم الأحد المقبل في أخر مباراة ودية قبل بدء مشوارها في البطولة أمام فنلندا في 12 من الشهر الحالي، وستواجه أيضا بلجيكا وروسيا ضمن المجموعة الثانية على أرضها في كوبنهاجن.