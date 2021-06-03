شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب فرنسا يكتسح ويلز بثلاثية وديًا.. وبنزيما يعود بعد غياب 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب فرنسا على نظيره المنتخب الويلزي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020».

تقدم منتخب فرنسا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 35، ثم أضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يحرز عثمان ديمبلي الهدف الثالث للديوك في الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة كريم بنزيما، الذي عاد للمشاركة في منتخب فرنسا، بعد استبعاده لمدة 6 سنوات كاملة، وأهدر ركلة جزاء سددها في الدقيقة 26 من زمن المباراة.