"كاف" يقرر إيقاف طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي لمدة عام بسبب تعاطيه للمنشطات

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، إيقاف طه ياسين الخنيسي، لمدة عام بسبب تعاطيه المُنشطات، وذلك ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة مساء اليوم.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانًا جاء نصه كالتالي: "أوقفت لجنة CAF للانضباط مسؤول فريق ASC جاراف السيد يوسو ديال لمدة عامين من جميع أنشطة كرة القدم، وأوقفت اثنين من اللاعبين لست مباريات بعد حادثة وقعت في داكار، حيث تعرض حُكام المُباراة للاعتداء في مباراة ربع نهائي توتال CAF كأس الكونفيدرالية بين ASC جاراف السنغالي والقطن الكاميروني يوم 23 مايو 2021".

وتابع الاتحاد الإفريقي في بيانه: "بعد صافرة النهاية، اندفع مسؤولو الفريق بقيادة السيد ديال وبعض اللاعبين، بما في ذلك ألبرت دييني ومامادو سيلا، نحو حكام المُباراة، واعتدوا عليهم جسديًا ولفظيًا في الملعب، ما أدى إلى إصابة الحكم بجروح خطيرة في الرأس".

وجاءت قررات الاتحاد الإفريقي كاملة على النحو التالي:

*إيقاف يوسو ديال من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة عامين.

*إبلاغ FIFA بهذه العقوبة، ويبدأ الإيقاف من تاريخ الإخطار بهذه المراسلات.

*إيقاف اللاعبين مامادو سيلا وألبرت ديين لمدة ست (6) مباريات في مسابقات CAF للأندية.

*توقيع غرامة قدرها 50 ألف دولار أمريكي على نادي ASC جاراف للسلوك العدواني وغير اللائق من قبل المسؤولين واللاعبين

*إيقاف لاعبين من مولودية الجزائر لمدة عام للاعتداء على الحكم:

*عوقب لاعبان من نادي مولودية الجزائر بالإيقاف لمدة 12 شهرًا لاعتدائهما على حكم المباراة خلال مباراة توتال CAF دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والوداد المغربي.

*بعد صافرة النهاية، قام لاعبا مولودية الجزائر عبد النور بلخير وأحمد بوتاجة، بالاعتداء على الحكم بركله في ساقه. أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبين بسبب السلوك العنيف.

كما قررت لجنة CAF للانضباط:

*إيقاف عبد النور بلخير وأحمد بوتاجة لمدة اثني عشر (12) شهرا. يتم إيقاف اللاعبين من المُشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها CAF ، بما في ذلك مسابقات الأندية وكذلك تلك الخاصة بالمنتخبات الوطنية.

*فرض غرامة قدرها 25000 دولار (خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) على نادي مولودية الجزائر بسبب السلوك غير اللائق والمؤسف ضد حكم المباراة المعنية.

*تسدد الغرامة بالدولار خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإخطار بهذا القرار.

*إيقاف طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي

وأوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللاعب طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي لمدة اثني عشر شهرًا (سنة واحدة) من تاريخ الإيقاف المبدئي، 19 مايو 2021، لخرقه قواعد مُكافحة المنشطات، بعد أن ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA خلال مباراة بطولة توتال CAF دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والترجي التونسي في 10 مايو 2021.