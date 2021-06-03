بنتيجة 3 - 0.. الأهلي يتوج بلقب دوري الكرة الطائرة على حساب الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحي فى التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0 فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدوري، على صالة المقاولون العرب.

حضر اللقاء العامري فاروق نائب رئيس الأهلي و محمد سراج و محمد الدماطي و محمد الجارحي و طارق قنديل أعضاء مجلس الإدارة و رئيس اللجنة المؤقتة الزمالك حسين لبيب .

ونهى فريق الأهلي للكرة الطائرة الدوري فى صدارة الترتيب بواقع62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .

ودخل كلا الفريقين معسكرا مغلق مساء أول أمس الاثنين قبل 48 ساعة من لقاء القمة وسط تركيز تام من كلا المديرين الفنيين محمد اللقانى مدرب الزمالك ومحمد مصيلحى مدرب الأهلى.

وصل الزمالك إلى نفس نقاط الأهلي قبل القمة بالفوز على طلائع الجبش السبت الماضي فى اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلى من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2.

و أقيم اللقاء وسط حضور أسر اللاعبين من فريقى الأهلى والزمالك لحضور لقاء قمة نهائى الدورى .