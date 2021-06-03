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الأهلي بطلا لدوري الطائرة بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للكرة الطائرة بطولة دوري الموسم 2020/ 2021، على حساب الزمالك،بعد فوزه عليه بنتيجة 3/ صفر في الأشواط الثلاثة، في المباراة النهائية.

فاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25 مقابل 22 للزمالك وفاز في الشوط الثاني بنتيجة 25 مقابل 23، وفي الشوط الثالث حقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 25 مقابل 22 للزمالك.

اللقاء أقيم على صالة نادى المقاولون العرب، وقدم رجال طائرة الأهلى عرضا قويا ونجحوا فى الفوز على الزمالك بـ3 أشواط دون رد.

ورفع الفريق الأحمر رصيده إلى 62 نقطة، ليحسم اللقب، وظل رصيد الأبيض عند 59 نقطة مكتفيا بتحقيق المركز الثانى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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