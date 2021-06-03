خلال تواجده في مصر.. حكاية صورة محمد صلاح مع غالي وتريزيجيه ومحمد هاني

الشارقة - اميمة ياسر - نشر نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» صورة تجمعه بكلاً من محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا، وحسام غالي، عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، ومحمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد وصل إلى القاهرة منذ أيام قادما من لندن، لقضاء فترة إجازته بعد انتهاء الدوري الإنجليزي وجميع الارتباطات الخاصة باللاعب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وسرد «الوطن سبورت» أرقام محمد صلاح مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي، خلال موسم 2020-2021 والتي جعلته أحد المرشحين لنيل جائزة الأفضل.

وخاض محمد صلاح 37 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميير ليج»، في الموسم الحالي، بمجموع دقائق 3082 دقيقة.

وأحرز «صلاح» خلال تلك المشاركات، 22 هدفا، ليحتل ثاني ترتيب هدافي البريميرليج خلف هاري كين، كما أنه صنع 5 أهداف أخرى، ولم يتلقَ أي بطاقة صفراء أو حمراء.



وشهدت مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الجولة الأولى بالبريميير ليج في الموسم المنقضي، يوم 12 سبتمبر الماضي، تسجيل محمد صلاح ثلاثة أهداف «هاتريك» وهو أكبر عدد من الأهداف أحرزه في مباراة واحدة بالدوري.

ونجح محمد صلاح في التسجيل خلال 17 مباراة من أصل الـ 37 التي لعبها، وصام عن التهديف في 20 مواجهة أخرى.

وجاءت الأهداف التي صنعها محمد صلاح، في مواجهة كل من برايتون وولفرهامبتون وساوثهامبتون وكريستال بالاس في الدور الأول والثاني، فهل يستحق «مو» لقب الأفضل بعد تلك الأرقام التي حققها؟