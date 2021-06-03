شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلي مش هيضم مصطفى فتحى والزمالك لن يشترى محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن حديث سيف زاهر عن اهتمام موسيمانى المدير الفني للأهلى بمصطفى فتحى لاعب الزمالك والمعار إلى سموحة لا يعد سوى بروباجندا عن صفقة لن تتم.

وقال الغندور، خلال برنامج زملكاوى الذى يقدمه في قناة الزمالك، إن اللاعب يحب فريقه ومتشوق للعودة إلى القلعة البيضاء وبالتالى الموضوع لن يحدث.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أنه: "من الممكن أن أعلن بصفتى مقدم للبرامج أن كارتيرون معجب بمستوى محمد شريف لاعب الأهلي، خاصة أن اللاعب والده زملكاوي وكشف من قبل انتقاله للأهلى أنه يحب الزمالك، ولكن الكلام سهل، فالأهلى لن يضم مصطفى فتحى والزمالك لن يشترى محمد شريف".

وكان سيف زاهر أكد أن إدارة الأهلي بدأت مفاوضات جادة لضم مصطفى فتحى جناح الزمالك المعار لسموحة، خاصة أن عقده مع الفريق الأبيض ينتهى بنهاية الموسم المقبل، أى يحق للاعب التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل.