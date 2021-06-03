أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 2\6\2021

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، عدم الموافقة على تجديد إعارة أو بيع محمد صبحى حارس مرمى الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسم، ويفكر الخواجة الفرنسى فى إعادة حارس المنتخب الأولمبى لصفوف الفريق الأبيض، مع إمكانية الاستغناء عن خدمات حارس أو اثنين من الكبار، حتى يتفادى الأزمات التى حدثت مؤخرًا بين محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش، ورغبة كل منهما فى المشاركة أساسيًا.