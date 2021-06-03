شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري وجهازه يحضرون مران المنتخب الأولمبى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، حضور مران المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب غدا الخميس، للشد من أزر الفراعنة فى المعسكر قبل الأخير استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 .

كما يتابع حسام البدرى وجهازه المعاون تدريبات المنتخب الأوليمبى للاطمئنان على لاعبى المنتخب الأول المنضمين للمعسكر، فى إطار سياسة البدرى وجهازه فى متابعة جميع اللاعبين بشكل مستمر، بجانب متابعة باقى اللاعبين لاختيار بعض العناصر الجديدة حال ظهورها بمستوى مميز .

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وتضم قائمة المختارين:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى.

الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو، بعد أن حقق برونزية البطولة الأفريقية التى فاز بها المنتخب المصرى، ويقع فى المجموعة الأولى بالأولمبياد وتحددت المباراة الأولى يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

وقال غريب إنه ما زال هناك متسع من الوقت أمام بعض اللاعبين الذين حالت ظروف الإصابة دون انضمامهم حتى موعد إعلان القائمة النهائية التى سيتم إرسالها للفيفا يوم 30 يونيو.