شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى التايكوندو يلحق ببعثة المنتخب فى السنغال للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر ثنائى منتخب مصر للتايكوندو عبد الرحمن وائل ونور حسين منذ قليل مطار القاهرة، متجهين إلى السنغال للحاق ببعثة منتخب التايكوندو التى غادرت صباح اليوم.

ويغادر الثنائى بصحبة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باتحاد التايكوندو، والدكتور حاتم كمال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ورئيس قطاع الرعاية والاحداث بالشركة الراعية.

وكان وائل تخلف عن السفر مع بعثة المنتخب بسبب عودته للقاهرة مساء أمس قادما من لندن لتأخر عودته بعد المشاركة فى معسكر المنتخب، وتم حجزه بمطار لندن لمخالطته أحد الأشخاص المصاب بكورونا، أما نور فقد تأجل سفرها بعد شعورها بارتفاع فى درجة الحرارة، وقام الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد بالكشف على اللاعبة صباح اليوم بالمركز الأوليمبي بعد التواصل معه من قبل إيهاب جابر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن كمال أن حالة نور حسين مستقرة بعد إجراء كافة الإجراءات الصحية لضمان سلامتها وسلامة بعثة المنتخب، حيث شعرت بارتفاع بسيط فى درجة الحرارة، ففضلنا عدم سفرها مع البعثة ووضعها تحت الملاحظة الدقيقة، وتبين أن ارتفاع درجة الحرارة بسبب "التخسيس" خاصة بعد سلبية المسحات والتحاليل الخاصة باللاعبة وتأكد عدم إصابتها بفيروس كورونا.