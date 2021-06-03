شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس المران الأول للمنتخب الأولمبى استعدادا لـ جنوب أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق فى السادسة مساء اليوم، الأربعاء، على الملعب الرئيسى باستاد القاهره الدولى، مران المنتخب الوطنى الأولمبى، فى مستهل معسكره الأخير قبل أولمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها الشهر المقبل باليابان.

بدأ المران بمحاضرة فى أرض الملعب تحدث خلالها شوقى غريب المدير، الفنى لشباب الفراعنة، عن كل تفاصيل المرحلة المقبلة والمطلوب من كل لاعب قبل اختيار القائمة النهائية للأولمبياد.

وأكد غريب للاعبين أن الفرصة متاحة للجميع فى الاشتراك بالأولمبياد، موضحا أنه لا يوجد إقصاء لأى موهبة تجتهد وتثبت نفسها فى الفترة المقبلة، وشهد المران تنافسا وندية بين جميع اللاعبين فى محاولة لنيل ثقة الجهاز الفني.

ويلعب الفراعنة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو، بعد أن حقق برونزية البطولة الأفريقية التى فاز بها المنتخب المصرى، ويقع فى المجموعة الأولى بالأولمبياد وتحددت المباراة الأولى يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى.

الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى