7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، تتويج الأهلى بلقب دورى الطائرة على حساب الزمالك، وتولى محمد عبد المنصف منصب مدير للكرة فى وادى دجلة، بالاضافة إلى حريق فى المدرج القديم بالأهلى.
محمد عبد المنصف حارسا ومديرا للكرة بنادي وادي دجلة
قرر مسئولو نادي وادي دجلة تعيين محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق قائما بأعمال مدير الكرة في الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة عبد الباقي جمال الذي تولى المسئولية خلفا للمدير الفني التشيلي ماريو سالاس.
ووصلت إلى مقر النادى سيارات من إدارة الحماية المدنية للمساعدة في إطفاء الحريق الذي نشب داخل المدرج القديم بالنادي الأهلي.
نجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0 فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى، على صالة المقاولون العرب.\
يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، عدم الموافقة على تجديد إعارة أو بيع محمد صبحى حارس مرمى الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسم، ويفكر الخواجة الفرنسى فى إعادة حارس المنتخب الأولمبى لصفوف الفريق الأبيض، مع إمكانية الاستغناء عن خدمات حارس أو اثنين من الكبار، حتى يتفادى الأزمات التى حدثت مؤخرًا بين محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش، ورغبة كل منهما فى المشاركة أساسيًا.