شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يُنصب عبد الباقى جمال مديرا فنيا للفريق.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت إدارة نادي وادي دجلة الجدل المثار حول هوية المدير الفني الجديد للفريق خلفا للتشيلي ماريو سالاس، الذي رحل عن الفريق مؤخرا بسبب سوء النتائج، قبيل مباراة المصري البورسعيدي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

واستقرت الإدارة بشكل رسمي على إسناد مهمة القيادة الفنية لـ عبد الباقي جمال بشكل رسمي وليس مؤقتا، ليتولى مسئولية الفريق في مرحلة حاسمة وصعبة ينافس فيها دجلة بصعوبة للهروب من شبح الهبوط.

وعقد مجلس إدارة نادي وادي دجلة اجتماعا طارئا، منذ قليل، بمقر النادي مع فريق الكرة لحسم مصير الجهاز الفني الجديد بقيادة عبد الباقي جمال، انتهى بإسناد المهمة له بشكل رسمي، حيث كان قد تولى جمال المهمة بشكل مؤقت خلفا للتشيلي ماريو سالاس، والذي قرر النادي رحيله قبيل ساعات من مباراة المصري الأخيرة.

وتطرق الاجتماع لبعض القرارات الخاصة بفريق الكرة، ومنها إعلان محمد عبد المنصف قائما بأعمال مدير الكرة، والذي انفرد به الخليج 365 قبل قليل.

وناقش الاجتماع خارطة الطريق للفترة المقبلة والتي يسعى خلالها دجلة للخروج من النفق المظلم والهروب من شبح الهبوط الذي يحاصر الفريق منذ بداية الموسم، حيث يقبع الفريق في المركز قبل الأخيرة برصيد 19 نقطة.