شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع نجومه "تحت المراقبة" قبل مواجهة الترجى التونسى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الطبى للنادى الأهلى لاعبيه تعليمات صارمة خلال الفترة الحالية بمنع الاختلاط والتجمعات خوفاً من تعرض أى لاعب للإصابة بفيروس كورونا، فى ظل احتياج الفريق لجهود كل اللاعبين فى الموقعة المرتقبة مع الترجى التونسى بدوري الأبطال الأفريقى، فى ذهاب نصف نهائى البطولة التى يحمل لقبها المارد الأحمر، وشدد الجهاز الطبى بالنادى على اللاعبين خطورة الاستهانة بهذه التعليمات، مؤكداً أن مراقبة التزامهم ستكون مهمته فى هذه الفترة.

ويواصل فريق الكرة بالأهلي اليوم الأربعاء استعداداته لمباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يتدرب الأهلي على ملعب التتش وفق برنامج تأهيلي حدده جهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وفي هذا الشأن أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي عن الموعد النهائي لمواجهتي نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الترجي.

وقال عبد الحفيظ إن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام في تونس يوم 19 من يونيو، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه، وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد حدد موعدًا مبدئيًّا لمواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال 18 و25 يونيو قبل أن يتم تعديل الموعد.