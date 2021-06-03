أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 2 / 6 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 2 / 6 / 2021 عددا من الأخبار المهمة، في مقدمتها اهتمام كارتيرون بعودة محمد صبحي المعار للاتحاد السكندري، وخسارة فريق الطائرة للقب الدورى أمام الغريم التقليدي النادي الأهلى.

كارتيرون يدرس عودة محمد صبحى لحراسة مرمى الزمالك

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، عدم الموافقة على تجديد إعارة أو بيع محمد صبحى حارس مرمى الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسم، ويفكر الخواجة الفرنسى فى إعادة حارس المنتخب الأولمبى لصفوف الفريق الأبيض، مع إمكانية الاستغناء عن خدمات حارس أو اثنين من الكبار، حتى يتفادى الأزمات التى حدثت مؤخرًا بين محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش، ورغبة كل منهما فى المشاركة أساسيًا.

الأهلى يهزم الزمالك 3 - 0 ويتوج بلقب دورى الطائرة.. صور نجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0 فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى، على صالة المقاولون العرب.

حسين لبيب يؤازر طائرة الزمالك..والعامرى يساند الأهلى فى قمة حسم الدورى

حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك على مؤازرة فريق الكرة الطائرة بالنادى أمام الأهلى فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 ، على صالة المقاولون العرب.