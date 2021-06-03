شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 2 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 2 / 6 / 2021 عددا من الأخبار المهمة، في مقدمتها اهتمام كارتيرون بعودة محمد صبحي المعار للاتحاد السكندري، وخسارة فريق الطائرة للقب الدورى أمام الغريم التقليدي النادي الأهلى.
كارتيرون يدرس عودة محمد صبحى لحراسة مرمى الزمالك
يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، عدم الموافقة على تجديد إعارة أو بيع محمد صبحى حارس مرمى الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسم، ويفكر الخواجة الفرنسى فى إعادة حارس المنتخب الأولمبى لصفوف الفريق الأبيض، مع إمكانية الاستغناء عن خدمات حارس أو اثنين من الكبار، حتى يتفادى الأزمات التى حدثت مؤخرًا بين محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش، ورغبة كل منهما فى المشاركة أساسيًا.
الأهلى يهزم الزمالك 3 - 0 ويتوج بلقب دورى الطائرة.. صور
نجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0 فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى، على صالة المقاولون العرب.
حسين لبيب يؤازر طائرة الزمالك..والعامرى يساند الأهلى فى قمة حسم الدورى
دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات مع نظرائهم بنادي الزمالك لعقد صفقة تبادلية بين الناديين تقضى بانتقال نهائي للحارس محمد صبحي لصفوف زعيم الثغر مقابل رحيل محمود رزق مدافع الاتحاد لصفوف الفريق الأبيض.