شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم طائرة الأهلى بعد التتويج باللقب: «الموسم الأصعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد لاعبو فريق الأهلي للكرة الطائرة، أهمية حسم لقب الدوري وإسعاد الجماهير الحمراء، بعد هزيمة الزمالك الغريم التقليدي، بـ3 أشواط دون رد.

وقال عبدالله عبدالسلام، لاعب الأهلي، «بطولة غالية جاءت في ظروف صعبة للغاية، وسعيد بتحقيق اللقب والفوز على الزمالك، ونسعى لحصد لقب كأس مصر أيضا، لاعبو الأهلي لديهم خبرات كبيرة، وكان هناك هدوء أعصاب في الأشواط الثلاثة، وهو ما منح الفريق، وهدفنا التتويج بالبطولات بشكل مستمر، وكل اللاعبين لديهم روح وعزيمة كبيرة، ونتمنى إسعاد الجماهير بصفة دائمة».

فيما قال أحمد صلاح، «سعداء بحسم اللقب، خصوصا بعد خسارة اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش، فقد حسمت خبراتنا اللقاء وتجاوز كل الصعاب إلى جانب التحضير لمباراة اليوم منذ 5 أيام، ما ساعدنا على الاحتفاظ باللقب للمرة الرابعة، أصعب موسم في حياتي هو الموسم الحالي، في ظل كثرة التوقفات بسبب فيروس كورونا، وكانت هناك حالة ارتباك واضحة لكن في النهاية حسمنا اللقب لصالحنا».

فيما أكد محمد عادل، أن بطولة الدوري هي هدية الفريق للجماهير التي تدعمهم دائما، موضحا أن الجهاز الفني حرر اللاعبين من الضغوط قبل اللقاء وتعامل باحترافية شديدة خلال الفترة الماضية، ما ساعد في حسم اللقب.