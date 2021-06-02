شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعود للتدريبات غدًا على معلب الدفاع الجوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لاستئناف تدريباته مساء غدا الخميس على ملعب النادي بالدفاع الجوي، بعد توقف التدريبات مؤخرا وغلق مقر التدريب لإجراء عمليات التطهير والتعقيم الشاملة لجميع المنشآت الرياضية والمكاتب الإدارية في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس في الفترة الأخيرة.

وعانى الفريق من أزمة إصابات فيروس كورونا داخل النادي بالكامل، حيث ضرب الفيروس 13 فردا داخل النادي من بينهم 10 لاعبين.

وأجرى الفريق مسحة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، بعد أن قرر ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، إخضاع جميع العاملين بالفريق سواء جهاز فني أو إداري وطبي ولاعبين، لمسحة شاملة للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد بيراميدز لمواجهتي الرجاء المغربي والمحدد لهما يومي 20 و27 يونيو الجاري في القاهرة وكازبلانكا على التوالي، في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.