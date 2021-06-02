شكرا لقرائتكم خبر عن ساكا يسجل أول أهدافه مع منتخب إنجلترا في الفوز بهدف على النمسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل الواعد بوكايو ساكا أول أهدافه مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء ليفوز فريق المدرب جاريث ساوثجيت 1-صفر على النمسا وديا استعدادا لبطولة أوروبا.

وبعد شوط أول باهت أمام نحو سبعة آلاف مشجع في استاد ريفرسايد في ميدلسبره أنهى اللاعب البالغ عمره 19 عاما حالة الجمود بهدف في الدقيقة 56 من زاوية ضيقة.

وأراح ساوثجيت لاعبي مانشستر سيتي وتشيلسي بعدما خاضوا نهائي دوري الأبطال يوم السبت الماضي في البرتغال وبدأ جيسي لينجارد المباراة أساسيا بعد يوم من استبعاده من التشكيلة النهائية لبطولة أوروبا.

كما شارك جود بيلينجهام (17 عاما) لاعب بروسيا دورتموند أساسيا لأول مرة مع منتخب إنجلترا الأول بينما لعب بن وايت مدافع برايتون آند هوف ألبيون أول مباراة دولية بعد أن نزل بديلا في الدقيقة 71.

وأكملت إنجلترا المباراة بعشرة لاعبين بعد إصابة ترينت ألكسندر-أرنولد الظهير الأيمن على ما يبدو بشد في العضلات قبل دقيقتين من النهاية بدون التحام مع أي منافس.