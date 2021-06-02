شكرا لقرائتكم خبر عن ديباي يقود هولندا للتعادل «2-2» مع اسكتلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل القائد ممفيس ديباي هدفًا لهولندا قبل دقيقتين من النهاية لتتعادل 2-2 مع اسكتلندا وتحرم منافستها من تحقيق انتصار مفاجئ في مباراة ودية أقيمت في البرتغال اليوم الأربعاء.

وسجل ديباي هدفي هولندا لكن النتيجة منحت اسكتلندا دفعة معنوية كبيرة مع استعداد البلدين لبطولة أوروبا لكرة القدم.

تقدم منتخب اسكتلندا، الذي غاب عنه سبعة لاعبين بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في معسكر الفريق في إسبانيا، في الدقيقة 11 بتسديدة متقنة من جاك هيندري كما تقدم 2-1 بعد 63 دقيقة بواسطة كيفن نيسبت عقب عمل رائع من آندي روبرتسون.

كان منتخب هولندا أدرك التعادل بعد هدف اسكتلندا الافتتاحي بواسطة ديباي بعد مجهود رائع من القائد جورجينيو فينالدم.