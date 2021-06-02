شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يفتح النار على "حطب" ورموز الزمالك وقناة النادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المجمد مجلسه بقرار من وزير الشباب والرياضة، هجوما حادا على هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، بعد الحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار اللجنة بإيقافه عن عمله ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 أعوام.

وقال مرتضى عبر مقطع فيديو بحسابه الرسمي على موقع «يوتيوب»، «أثبتت الأيام أن القرار الذي أصدره هشام حطب، كان هدفه الوحيد الانتقام مني، جماهير الزمالك تتمنى أن أعود مرة أخرى، أما حطب لا يحظى بأي شعبية أو جماهيرية».

وأضاف منصور: «للأسف قناة الزمالك تتجاهل ذكر اسمي رغم أنني رئيس مجلس الإدارة، القناة أصبحت مسروقة ونسب مشاهدتها صفر، كيف يتم تعيين محمد أبوالعلا وهو راسب في الانتخابات وظل يهاجم النادي بعد رسوبه».

وتطرق مرتضى منصور لرموز كرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدا أنه فوجئ بتجاهل كبير من اللاعبين القدامى حتى من كرمهم وأطلق أسماءهم على بعض الحدائق والملاعب بالنادي مثل غانم سلطان وهشام يكن الذي كرم والده، وأيمن يونس وحازم إمام وفاروق جعفر وغيرهم من النجوم.

وتابع: «رموز الزمالك في كرة القدم ورق، لم يتواصل معي سوى عبدالحميد بسيوني وأحمد الكأس وسامي الشيشيني وطارق مصطفى، أشكرهم على التواصل».

وأشار إلى أنه مستمر في تحركاته لإبطال قرار تجميد مجلسه من جانب وزير الرياضة أشرف صبحي، بداعي وجود مخالفات مالية.