شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث وديات تجهز الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد صالح، على خوض ثلاث مباريات ودية، ضمن برنامج الاستعداد للقاء غزل المحلة، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقى الفريق منافسه كسكادا يوم الإثنين المقبل قبل أن يواجه البنك الأهلي يوم ١٠ يونيو الجاري، والمقاولون العرب في اليوم الذي يليه.

ويلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة ١٥ يونيو الجاري، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.