شكرا لقرائتكم خبر عن غياب بن يوسف وصحراوي عن مران الإسماعيلي .. وإيهاب جلال يجتمع مع السيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، في إطار استعدادته لخوض مباراة غزل المحلة، في مسابقة الدوري.

انطلق المران في تمام السابعة مساء والذي بدأ بمحاضرة استمرت لمدة 10 دقائق قبل أن يتطرق لأشغال بدنية شاقة للاعبين.

وشهد المران حضور على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية، وعماد سليمان عضو اللجنة الفنية والمشرف العام على الفريق الأول.

واجتمع ايهاب جلال، المدير الفني للدراويش مع لاعب الفريق حسين السيد قبل المران، فيما غاب الثنائي التونسي فخر الدين بن يوسف ومروان صحراوي عن المران بعد حصولهما على اجازة إضافية لمدة 24 ساعة.

ويلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة ١٥ يونيو الجاري، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.