شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة سيدات الزمالك تهزم الجزيرة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيرة الجزيرة بنتجة 3-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على صالة الشرقيه للدخان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر .

ومنح الجهاز الفني لاعبات الفريق راحة سلبية من التدريبات غدا الخميس، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدا الجمعة على صالة النادي.

ويستعد الفريق لاستئناف مشواره في بطولة كأس مصر، حيث من المقرر أن تنطلق منافسات الدور نصف النهائي يوم 4 يونيو الحالي، على أن يقام النهائى يوم 7 يونيو.

ويقود الفريق كل من، إيهاب محمد علي مديرا فنيا، وناهد بدوي مساعدة المدرب، وإبراهيم بدر مدربا للأحمال، ومسعد عطا إداريا.