شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعلن موعد اختبارات الناشئين الجدد بالزمالك في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن إجراء اختبارات لاختيار المواهب الشابة، بمحافظة الإسكندرية، يوم الأحد المقبل الموافق 6-6-2021 حتى الثلاثاء 8-6-2021 كثامن محافظة ستقام بها الاختبارات.

أضاف يحيى أن هذه الاختبارات تأتي وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، بإجراء اختبارات بجميع محافظات مصر لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك.

وأوضح طارق يحيى أن الاختبارات ستجرى على ملاعب مركز شباب سموحة ومجمع البشاير ونادي الترام.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية التي كلفت باكتشاف المواهب في محافظة الإسكندرية تضم كل من: هشام يكن مشرفا للجنة، وأسامة حسن وهشام إبراهيم ومحمد إبراهيم وأحمد زكريا «مدربين»، ومصطفى غراب مدربا للحراس، وباسم عطا مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى سيد جاد عامل مهمات، ومحمد السيد استمارات.

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلا أن الاختبارات في باقي المحافظات ستقام خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة وموعد إقامة الاختبار قبل انطلاقها عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي.