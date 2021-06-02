شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يخطط لشراء عمر السعيد من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادي الجونة، لشراء عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان عمر السعيد، انتقل لصفوف الجونة، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من فريق الزمالك، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو نادي الجونة، يسعون لشراء عمر السعيد، من نادي الزمالك بصفة نهائية، وذلك بناء على طلب رضا شحاتة، المدير الفني للفريق، بعد المستوى المميز، الذي ظهر عليه اللاعب منذ انتقاله للنادي في يناير الماضي.

يُذكر أن عمر السعيد، لعب مع الجونة 15 مباراة في مسابقة الدوري أحرز خلالها 6 أهداف، ولم يصنع أي هدف.