شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز بدوري الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استفز أحمد عيد عبدالملك، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، جماهير النادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعدما توج فريق الأهلي بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة بعد تغلبه على الزمالك بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب، بالقاهرة، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وكتب أحمد عيد عبدالملك، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «النهارده الكرة الطائرة هتبقى اللعبة الشعبية الأولى في العالم!! ومن ٣ أيام هو في حد بيتفرج على السلة وألعاب الصالات!! محدش فيكو بيفتكر هو كتب من يومين ايه علشان هو بينقل مبيكتبش من مخه، انا النهارده بحتفل بال ٦ شرف ليوم الدين».