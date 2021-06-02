شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للجمباز بمطار القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الياباني موري وتنابي، عقب وصوله مطار القاهرة الدولي لحضور منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات الذي يقام في مصر، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

تنطلق منافسات كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو الجاري على مجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.

ورحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للجمباز، وحرصه على التواجد للمشاركة في افتتاح كأس العالم للجمباز الذي تحتضنه مصر ضمن سلسلة البطولات الرياضية الدولية الكبرى التي تستضيفها الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، متمنياً طيب الإقامة لرئيس الاتحاد الدولي للجمباز أثناء فترة تواجده بمصر.

ومن جانبه، توجه رئيس الاتحاد الدولي للجمباز بالشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حسن الاستقبال، معرباً عن ثقته في نجاح تنظيم مصر للبطولة بفضل توفير كل الاحتياجات والمستلزمات، وتضافر الجهود بين الاتحاد المصري للجمباز ووزارة الشباب والرياضة والتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة في متابعة كافة الاستعدادات.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس العالم للجمباز قد أعلنت عن اكتمال وصول بعثات الدول المشاركة بالبطولة يمثلون دول «أذربيجان، تشيلي، كرواتيا، قبرص، المجر، الأردن، ليتوانيا، المغرب، ماليزيا، رومانيا، جنوب أفريقيا، صربيا، سوريا، تركيا، أوكرانيا»، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.