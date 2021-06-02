شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الزمالك للموافقة على رحيل صبحي إلى الاتحاد مقابل التعاقد مع رزق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسود اتجاه داخل نادي الزمالك، للموافقة على عرض الاتحاد السكندري، بانتقال محمد صبحي، حارس مرمي الفريق إلى صفوف زعيم الثغر بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن الزمالك وافق على انتقال صبحي للاتحاد مقابل الحصول على خدمات محمود رزق مدافع الفريق وذلك لتدعيم خط الدفاع فى الموسم المقبل.

وينتظر مسؤولو الزمالك عودة باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من فرنسا، لمناقشة الأمر وحسم موقفه النهائي.