شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤمن مصطفى فتحي بتمديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع مصطفي فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول والمعار إلى صفوف سموحة حتي نهاية الموسم الجاري، من أجل مناقشة تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي الزمالك علموا بوجود رغبة من النادي الأهلي في التفاوض مع اللاعب والتوقيع معه خلال شهر يناير المقبل، حيث يرغبون في تحصين اللاعب وتمديد عقده لمدة ثلاثة مواسم مع وضعه في الفئة الأولي للاعبين، بعدما تألق منذ انضمامه لفريق سموحة في يناير الماضي.

كما قرر أيضًا مسؤولو النادي على تمديد عقد الإيفواري رزاق سيسيه، والمُعار إلى الاتحاد السكندري حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل ويرغب المجلس في استقرار الأمور داخل الفريق حتي لا تتأزم الأمور مثلما يحدث مع الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي لم يوقع حتى الآن.