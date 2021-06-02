شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع بيراميدز يعلن إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب أحمد منصور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله على كل شىء إيجابى كورونا».

وخضع جميع أفراد نادي بيراميدز لمسحة طبية، مساء اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالدفاع الجوي، استعدادا للاستئناف التدريبات مجددا بعد توقفها في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، الذي أصاب عددا من لاعبي الفريق.

وذلك بعد ظهور أكثر من حالة كورونا في الفريق عقب العودة من نيجيريا وخوض مباراة أنيمبا النيجيري في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيبدأ أصحاب المسحة السلبية في العودة للتدريبات مجددا بداية غًدًا الخميس، بمقر النادي استعدادا لمباراة الرجاء المغربي، المقرر لها 20 يونيو الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية.