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أوساكا تعود لمنزلها

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا (23 عاماً)، أعلى الرياضيات أجراً في العالم، عصر الثلاثاء لمنزلها في بيفرلي هيلز (بقيمة 6.9 مليون دولار)، فيما يتواصل الجدل حول قرارها الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة بين منتقد مثل نجم التنس الإسباني رافائييل نادال والمصنفة الأولى الأسترالية آشليه بارتي، ومتعاطف مثل الأمريكية سيرينا ويليامز. ووصف مورجان بيرس مقدم برنامج "صباح الخير إنجلترا" السابق تصرف اليابانية بـ"الأناني" وأنها بقرارها هذا سلطت مزيداً من الضوء عليها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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