شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح الإمارات لاستضافة بطولة العالم للرياضات الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، اجتماعه الدوري برئاسة سلطان بن ثعلوب الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، وأعضاء المكتبين التنفيذي والاستشاري، وناقش الاجتماع طلب الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية استضافة الإمارات لبطولة العالم للرياضات الإلكترونية العام المقبل.

وأكد سلطان الدرعي، أن التطور الكبير التي شهدته الرياضات الإلكترونية في الدولة، ساهم في ثقة الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية لإسناد تنظيم بطولة العالم إلى دولة الإمارات، خاصة أن الإمارات نجحت في تنظيم بطولة ألعاب التسامح الإلكترونية العالمية عام 2020، وأضاف أن طلب استضافة هذا الحدث العالمي، جاء نتيجة المكانة المميزة التي تحظى بها الإمارات على كافة الصعد خاصة عقب النجاحات التي حققتها الدولة في تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا وعودة عجلة الحياة بشكل عام.

وقال المستشار سعيد علي الطاهر، إن الأمانة العامة للجمعية ستخاطب الجهات المعنية والجهات ذات الصلة والجهات التي أبدت اهتمامها في السابق على رعاية وتبني مثل هذه الأحداث العالمية في الأيام القادمة، وذلك لدعم إنجاح ترشيح الإمارات لهذه البطولة التي يتابعها الملايين حول العالم، وأضاف أن طلب الاتحاد الدولي هو بمثابة شهادة شكر وتقدير على الدور التي تقوم به جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية على المستوى المحلي والعالمي، وثمرة جهود طويلة تكللت بهذا الإنجاز الذي سنعمل جاهدين على تحقيقه على أرض الواقع.

ومن جانب آخر، اعتمد مجلس إدارة الجمعية إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجمعية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وعضوية كل من الأمين العام للجمعية، وعبدالله القرق وعبيد الطنيجي وديفيد جينيس المستشار الفني للجمعية، واعتمد إعادة تشكيل المكتب الاستشاري للجمعية برئاسة عبدالله القرق وعضوية كل من عبدالرحمن الخاجة ومحمد البنّاء ومحمد مبارك وعبدالله اللوز.