شكرا لقرائتكم خبر عن رماية الشارقة الرياضي للمرأة تتألق محلياً وخارجياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت لاعبات الرماية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة في تقديم موسم استثنائي في ظل ظروف جائحة كورونا التي أثرت على مختلف المجالات وليس الرياضة فحسب، فقد استطعن التألق وحصد المراكز الأولى سواء على المستوى الخليجي أو المحلي وكذلك المشاركة المتميزة للعبة في الدورة الرمضانية ال13 التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتحظى لعبة الرماية كغيرها من الألعاب بنادي الشارقة الرياضي للمرأة بدعم كبير من قبل مسؤولي مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتوفر للاعبات كل ما يحتجن إليه لتطوير اللعبة وحصد الألقاب.

وشهد الموسم الرياضي لعام 2020-2021 طفرة كبيرة للعبة حيث وصل عدد اللاعبات في النادي الى 16 لاعبة حصدن 12 ميدالية منهم ذهبية و5 فضيات و6 برونزيات.

حيث حصدت اللاعبة سهيلة البلوشي المركز الأول والميدالية الذهبية بندقية بالبطولة الرمضانية ال13 والتي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب اللاعبات مروة جوهر بندقية ونورة الكتبي بندقية 10 متر وميرة عمر مسدس 10 متر وكانت برونزيات البطولة الرمضانية ال13من نصيب كل من غاية سهيل 10 متر مسدس ومروة جوهر بندقية 10 متر.

وفي بطولة اليوم الوطني ال49 والتي ينظمها نادي الذيد الثقافي الرياضي حصدت اللاعبة غاية شهيل المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان للاعباتنا نصيب الأسد في بطولة الذيد ال14 السنوية والتي ينظمها نادي الذيد فقد حصدت نورة الكتبي المركز الثاني والميدالية الفضية بندقية 10 متر وكان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب شمسة الظاهري ناشئات مسدس 10 متر ونورة الكتبي بندقية 10 متر، وجاءت اللاعبة غاية شهيل في المركز الرابع سيدات ورجال.

أما في بطولة الامارات "تارجيت سبرينت" والتي نظمها اتحاد الإمارات للرماية فقد حصدت لاعباتنا غاية شهيل وعلياء النيباري وعائشة علي وشمسة الظاهري المركز الثالث "فرق".

وعلى المستوى الخليجي فقد حصدت اللاعبة غاية شهيل المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الخليج الافتراضية والتي نظمها اتحاد الامارات للرماية بمشاركة عدد من دول الخليج (الامارات- السعودية- عمان- البحرين- الكويت).

وقالت هند الحوسني ممثل نادي الشارقة الرياضي للمرأة – رئيس شعبة اكتشاف ورعاية الموهوبين: "نولي اللعبة اهتماما كبيرا ونبحث عن زيادة عدد الممارسات للرماية على مستوى الدولة بما يتناسب مع تطور اللعبة على المستوى الدولي ونبحث عن كيفية تطوير كوادرنا الإدارية والفنية".

وقالت شيخة الشامسي إدارية اللعبة أن الاستعدادات خلال الموسم كانت كبيرة والتدريبات كانت عن بعد مع بداية الجائحة ثم تواصلت بشكل يومي في الميدان وكان هناك التزاماً كاملا بالإجراءات الاحترازية من تباعد وتعقيم للميدان كل 30 دقيقة وكانت البطولات تقام عن بعد مع الفرق الأخرى المشاركة، وأضافت: "سنبدأ الاستعداد للموسم القادم في أول أغسطس القادم، وهدفنا حصد أكبر عدد من المراكز والميداليات محلياً وخارجياً".