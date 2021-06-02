شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عبد السلام: التتويج بلقب الطائرة كان صعبا وحماسيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله عبد السلام نجم كرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن مباراة القمة بين ألأهلي والزمالك كانت صعبة وحماسية لكونها مباراة تساوى بطولة.

وأوضح عبد السلام في تصريحات لليوم السابع أن التتويج بلقب الدوري جاء بعد صعوبة كبيرة لأن الزمالك كان متحمسا للغاية في اللقاء.

وأوضح عبد السلام أنه يهدى لقب الطائرة لأسرته، ولجماهير النادي الأهلي، مبديًا سعادته بهذا التتويج الصعب بلقب الدورى.

نجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0 فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى، على صالة المقاولون العرب.

حضر اللقاء العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى و محمد سراج و محمد الدماطى و محمد الجارحى و طارق قنديل أعضاء مجلس الإدارة و رئيس اللجنة المؤقتة الزمالك حسين لبيب .

ونهى فريق الأهلى للكرة الطائرة الدورى فى صدارة الترتيب بواقع62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .