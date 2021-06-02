شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني فى صورة بجانب كأس السوبر الأفريقي: بعد العمل يأتى الرضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في تحقيق الكثير من الإنجازات مع القلعة الحمراء منذ توليه مسئولية تدريب الفريق، ونشر موسيماني صورة له على حسابه بموقع "تويتر"، وهو يجلس بجانب كأس السوبر الأفريقي خلال رحلة العودة من الدوحة بعد الفوز على نهضة بركان بثنائية، وعلق قائلا: "بعد العمل يأتى الرضا".



موسيمانى على تويتر

ويبدأ مسئولو الأهلي الفترة المقبلة حسم ملف مهم خاص بفريق الكرة وهو ملف تمديد وتعديل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، حيث يقود الخطيب اتجاهاً قوياً بتمديد وتعديل عقد المدير الفني، ورغم أن موسيماني ما زال يرتبط بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل إلا أن مسئولو القلعة الحمراء يرغبون في تحقيق مزيد من الاستقرار في فريق الكرة ومكافآة موسيماني على نجاحاته الأخيرة مع الفريق بتمديد وتعديل عقده بالشكل الذي يتاسب مع الإنجازات التى حققها مع الفريق.



موسيمانى مع كأس السوبر الافريقى

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي إن الخطيب سيبحث مع لجنة التخطيط في النادي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ملف توقيع عقد جديد مع موسيماني يقضي ببقاء المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي لمدة موسمين مقبلين، وربما ثلاثة مواسم.

وكشف المصدر عن رغبة الخطيب في زيادة راتب موسيماني بحيث يتناسب مع نجاحاته، فالمدير الفني يحصل حالياً على ما يقرب من 110 آلاف دولار شهرياً بجانب 50 ألف دولار لجهازه الأجنبي المعاون، وهو مبلغ يرى مسئولو الأهلي أنه لم يعد مُناسباً للمدرب الجنوب أفريقي الذي حقق 4 بطولات مع الأهلي خلال ثمانية أشهر فقد منذ توليه المسئولية أول أكتوبر الماضي.

وأوضح المصدر أن الخطيب مُتحمّس للغاية وسعيد جداً بنجاحات موسيماني ويرى أنه من المنطق مكافأته عما حققه مع الفريق، حيث حصد معه بطولة أفريقيا بعد غياب 7 سنوات كما حصد كأس مصر وبرونزية مونديال الأندية وأخيراً السوبر الأفريقى.