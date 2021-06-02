شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يخضع لمسحة كورونا استعدادًا لعودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق نادي بيراميدز المسحة الخاصة بفيروس كورونا والتي قررتها إدارة النادي تمهيدا للعودة للتدريبات مجددا بداية من الخميس استعدادا لاستكمال باقي مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري الممتاز وكأس مصر.

وحرص مسئولو نادى بيراميدز على عدم إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا، لجميع لاعبى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى والطبى والإدارى فى وقت واحد، خاصة وإن هناك حالات عديدة تم اكتشافها مؤخرًا. وفضل مسئولى بيراميدز، خضوع لاعبى الفريق ممن جاءت عينتهم الأخيرة سلبية، لمسحة جديدة فى الوقت الحالى، مع تحديد موعد لاحق سيكون يوم السبت أو الأحد للحالات المصابة بالفيرس، للوقوف على من تحولت عينته من ايجابية إلى سلبية.

وقرر بيراميدز غلق مقر التدريبات لفترة مؤقتة وإجراء عمليات تعقيم شاملة بعدما أثبتت المسحة الأخيرة وجود إصابات عديدة بين أفراد البعثة التي سافرت إلى نيجيريا لخوض مباراة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، مع إيقاف التدريبات الجماعية لبعض الوقت من أجل السيطرة على انتشار الفيروس، وتمت بالفعل عمليات تعقيم شاملة لكل المكاتب الإدارية والمنشآت الرياضية الخاصة بالنادي.

وفي ضوء نتيجة المسحة التي سيخضع لها أفراد النادي سيبدأ أصحاب المسحة السلبية في العودة للتدريبات مجددا بداية من غد الخميس بمقر النادي استعدادا للمرحلة المقبلة مع إبقاء العناصر الإيجابية للعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي لحين التعافي تماما من الفيروس.

ويستعد بيراميدز حاليا لخوض مباراتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستضيف النادي نظيره الرجاء المغربي يوم 20 يونيو الجاري باستاد الدفاع الجوي في لقاء الذهاب على أن يخوض مباراة الإياب بمركب محمد الخامس في كازبلانكا يوم 27 من نفس الشهر.