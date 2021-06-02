شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح: مكانش عندنا حجة علشان نخسر الدوري وإدارة الأهلى وفرت كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد صلاح نجم فريق النادي الأهلى لكرة الطائرة، عن سعادته بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية للدوري بنتيجة 3 أشواط دون مقابل والتتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وقال أحمد صلاح في تصريحات خاصة: "هدفنا كان لازم نتوج بالدوري هذا الموسم، والنهاردة كان النهائي لا يقسم على اثنين ومعانا اثنين محترفين والإدارة موفرة كل حاجة يعنى معندناش حجة والحمد لله على هذا اللقب"

وأضاف: "الدوري كان صعب جدا لأننا مش عارفين الدوري هيخلص أمتى وشوية يتلعب وبعدين يوقف تانى، والمدربين واللاعبين مش عارفين يعملوا يزوده الحمل ولا يخففوا، الدوري بدأ في شهر 6 وانتهى في 6 يعنى سنة كاملة".

ونجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0 فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى، على صالة المقاولون العرب.

حضر اللقاء العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى و محمد سراج و محمد الدماطى و محمد الجارحى و طارق قنديل أعضاء مجلس الإدارة و رئيس اللجنة المؤقتة الزمالك حسين لبيب .

ونهى فريق الأهلى للكرة الطائرة الدورى فى صدارة الترتيب بواقع62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلى فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .