شكرا لقرائتكم خبر عن 7 كلين شيت وتصدى لضربتي جزاء.. أرقام صبحي مع الاتحاد قبل معسكر المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري، على رأس قائمة الفراعنة، للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

ويلعب شباب الفراعنة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد أن حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالأولمبياد وتحددت المباراة الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

ويحظى صبحي بثقة الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة حسام حسن، وجاءت أرقامه مميزة هذا الموسم، ويعتبر الحارس الأول للمنتخب الأولمبي إذا ما قرر شوقي غريب عدم ضم حارس آخر فوق السن كالشناوي حارس الأهلي.

ودخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات مع نظرائهم بنادي الزمالك لعقد صفقة تبادلية بين الناديين تقضى بانتقال نهائي للحارس محمد صبحي لصفوف زعيم الثغر مقابل رحيل محمود رزق مدافع الاتحاد لصفوف الفريق الأبيض.

ويرغب الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة حسام حسن في الاحتفاظ بمحمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار من الزمالك، لفترة طويلة خاصة أن إعارة الحارس تنتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما فتح الزمالك باب المفاوضات منذ فترة مع النادي السكندري لحصول على خدمات مدافعه محمود رزق.

وجاءت أرقام محمد صبحي هذا الموسم كالتالي:

لعب: 24

استقبل: 28

شباك نظيفة: 7

واجه ضربات جزاء: 9

تصدى لضربات جزاء: 2

فريقه يحتل المركز: 7