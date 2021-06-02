شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2\6\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الرياضية اليوم الأربعاء ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة ، منها حريق فى المدرج القديم فى الأهلى ، تتويج الأهلى بدورى الطائرة بالفوز على الزمالك ، بالإضافة إلى طعن هشام نصر على قرار التسوية و التحكيم بتعيين مجلس جديد لاتحاد اليد .

قام هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد السابق الذى تم إيقافه من قبل الإتحاد الدولى بداعى إختراق الفقاعة الطبية فى بطولة العالم 2021 التى إستضافتها مصر على قرار اللجنة الأولمبية الذى يفيد بتعيين لجنة لتسيير الأعمال الإتحاد المصرى لكرة اليد لما شاب ذلك القرار من مخالفات و إهدار لإدارة الجمعية العمومية التى منحت الثقة لمجلس نصر.

نجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0 فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى، على صالة المقاولون العرب.

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي عن انضمام أمير عبد العزيز للجهاز الفني لفريق الكرة بنادي البنك الأهلي بقيادة خالد جلال المدير الفني وشارك في مران الفريق اليوم .