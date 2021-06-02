شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سيدات طائرة الزمالك على الجزيرة فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 3/0، فى إطار ربع نهائى كأس مصر على صالة الشرقية للدخان، ليتأهل إلى نصف النهائى.

فيما تأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

وتنطلق مباريات دور نصف نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 4 يونيو الحالى، على أن يقام النهائى يوم 7 يونيو.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.