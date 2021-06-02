شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يعود لتدريبات الزمالك الجماعية بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد شفاءه من الإصابة التى تعرض لها بمزق فى العضلة الضامة أمام إنبى بالجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأصبح محمود علاء جاهزًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية للزمالك، المقرر عودتها يوم السبت المقبل، بعد انتهاء فترة الأجازة التى حصل عليها اللاعبين عقب التعادل السلبى مع فريق الجونة فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى فى الدورى الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده لـ55 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع نادي الجونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثانى عشر.

وأنتهى مدافع الزمالك من البرنامج التأهيلى الذى خضع له تحت إشراف علاء شاكر أخصائى تأهيل المنتخب الوطنى الأسبق.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني طلب من الجهاز الطبي تقرير كامل عن حالة المصابين خلال الفترة الحالية، وتحديدا قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية.

ويؤدي اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية رغم خصول لاعبو الزمالك علي راحة سلبية 5 أيام إلا ان الجهاز الطبي فضل استمرار تأهيل المصابين للاستفادة لعامل الوقت وسرعة تجهيزهم لمباراة أسوان المقبلة المقرر لها 17 يونيو الجاري.

ويعاني الزمالك من إصابة كل من محمود علاء وحازم امام وحميد أحداد وعبد الله جمعة، ومن المنتظر عودة محمود علاء وحازم امام للتدريبات الجماعية فور انتهاء الراحة السلبية وعودة الفريق للتدريبات.