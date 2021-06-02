شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 2 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء 2 / 6 / 2021، عدد من الأخبار الهامة، أبرزها فوز فريق الطائرة بلقب الدورى العام، ونشوب حريق في المدرج القديم بالأهلي واهتمام أندية الإسماعيلي وسيراميكا والجونة بالتعاقد مع مروان محسن مهاجم الأهلي.
طبيب الأهلي: حالة أفشة مطمئنة.. واللاعب أجرى أشعة جديدة اليوم
أجرى محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم أشعة جديدة على الكاحل للاطمئنان على حالته قبل استكمال برنامجه العلاجي، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
الأهلى يهزم الزمالك 3 - 0 ويتوج بلقب دورى الطائرة.. صور
نجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك 3/0 فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى، على صالة المقاولون العرب.
موسيماني يعود لاعبا مع الأهلى .. و هاني وأفشة فى التليين
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، على هامش مران الأهلي الجماعي الذي أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص موسيماني على الاطمئنان على اللاعب وإسداء بعض التعليمات الخاصة للاعب قبل انطلاق التقسيمة التي جرت في ختام فقرات المران.
الأهلي يواجه نادي الشرق للتأمين وديًّا غدًا استعدادا لمواجهة الترجي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق نادي الشرق للتأمين.
الأهلي يسافر إلى تونس أحد يومي 14 أو 15 يونيو الجاري
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه بدأ الترتيبات والتنسيق الخاص بسفر الفريق إلى تونس، استعدادا لمباراة فريق الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال عبد الحفيظ إن الأهلي يغادر القاهرة إلى تونس أحد يومي 14 أو 15 من شهر يونيو الجاري
كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، كواليس السيطرة علي حريق محدود فى المدرج القديم باستاد مختار التتش فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.
أبدى أكثر من نادي اهتمامه بالتعاقد مع مروان محسن مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة ، في ظل الاعتماد على الثنائي محمد شريف وصلاح محسن في قيادة هجوم الأهلي.
أكد الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى أن فرص لحاق محمد مجدى قفشة صانع ألعاب المارد الأحمر بمواجهة الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى تبدو كبيرة، مشيراً إلى أن ناديه تعاقد على شراء أجهزة طبية استشفائية حديثة قاربت على الوصول.
يبدأ مسئولو الأهلي وتحديداً محمود الخطيب رئيس النادي الفترة المقبلة حسم ملف هام خاص بفريق الكرة وهو ملف تمديد وتعديل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حيث يقود الخطيب اتجاهاً قوياً بتمديد وتعديل عقد المدير الفني ، ورغم أن موسيماني مازال يرتبط بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل إلا أن رئيس القلعة الحمراء يرغب في تحقيق مزيداً من الإستقرار في فريق الكرة ومكافآة موسيماني على نجاحاته الأخيرة مع الفريق بتمديد وتعديل عقده بالشكل الذي يتاسب مع الإنجازات التى حققها مع الفريق.