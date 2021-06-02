أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 2 / 6 / 2021

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق نادي الشرق للتأمين.

الأهلي يسافر إلى تونس أحد يومي 14 أو 15 يونيو الجاري

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه بدأ الترتيبات والتنسيق الخاص بسفر الفريق إلى تونس، استعدادا لمباراة فريق الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال عبد الحفيظ إن الأهلي يغادر القاهرة إلى تونس أحد يومي 14 أو 15 من شهر يونيو الجاري