ماذا تقول لوائح كاف عن مصير الترجي بعد ثبوت تعاطي لاعبه للمنشطات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعرض الترجي التونسي لخسارة كبيرة بعدما فقد لاعبه طه ياسين الخنيسي قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث ثبت على اللاعب تعاطي المنشطات.

العقوبة التي وقعت على لاعب الترجي التونسي فتحت المجال للحديث عن إمكانية توقيع عقوبات على النادي نفسه من عدمها وفقًا للوائح المعمول بها فيما يتعلق بمكافة المنشاطات.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه اليوم الأربعاء: "أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللاعب طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي لمدة اثني عشر شهرًا (سنة واحدة) من تاريخ الإيقاف المبدئي ، 19 مايو 2021 ، لخرقه قواعد مكافحة المنشطات".

وتابع: "ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA خلال مباراة بطولة توتال CAF دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والترجي التونسي في 10 مايو 2021".

ويقول البند الخامس من المادة 139 الخاصة بمكافة المنشطات في لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الإفريقي: "إذا تعرض أكثر من لاعب داخل نفس الفريق للعقوبات بسبب مخالفة قواعد المنشطات يجوز أن يتعرض الفريق أيضًا للعقوبات. يجوز أن يتم خصم النقاط ويجوز أيضًا إلغاء نتائج الفريق في نهاية المسابقة. النادي أو الاتحاد التابع له الفريق من الممكن أن يتعرضوا أيضًا للعقوبات".

ويقول البند السادس من المادة ذاتها: "يجوز فرض الغرامة أيضًا في كل الأحوال".

وهناك المادة 144 التي تسرد واقعة "تنظيم تعاطي المنشطات"، حيث تقول في البند الأول: "إذا تم الإعداد بشكل منظم لتعاطي المنشطات ليشارك في الأمر لاعبين و/أو مسئولين من أي فريق فالنادي/الاتحاد الوطني، سيخضع للعقوبة بالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دولار، وإذا أمكن التطبيق فالفريق سوف يستبعد فورًا من المسابقة القائمة، ويجوز استبعاد الفريق من نسخة أو عدد نسخ مستقبلية من المسابقات".

ويلعب الترجي أمام الأهلي في نصف نهائ دوري أبطال إفريقيا خلال شهر يونيو الجاري.