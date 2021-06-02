"كاف" يعلن قرارات نارية ضد مولودية الجزائر وجاراف السنغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عدد من القرارات والعقوبات الصارمة تجاه مسؤولي ولاعبين من أندية مولودية الجزائر، وجاراف السنغالي.

وكان مولودية الجزائر قد تواجد في دوري أبطال أفريقيا، بينما شارك جاراف السنغالي بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء بيان "كاف" على النحو التالي:

أوقفت لجنة CAF للانضباط مسؤول فريق ASC جاراف يوسو ديال لمدة عامين من جميع أنشطة كرة القدم، وأوقفت اثنين من اللاعبين لست مباريات بعد حادثة وقعت في داكار.

حيث تعرض حكام المباراة للاعتداء في مباراة ربع نهائي توتال CAF كأس الكونفيدرالية بين ASC جاراف السنغالي والقطن الكاميروني يوم 23 مايو 2021.

بعد صافرة النهاية، اندفع مسؤولو الفريق بقيادة السيد ديال وبعض اللاعبين، بما في ذلك ألبرت دييني ومامادو سيلا، نحو حكام المباراة واعتدوا عليهم جسديًا ولفظيًا في الملعب. أصيب الحكم بجروح خطيرة في الرأس.

قررت لجنة CAF للانضباط:

إيقاف يوسو ديال من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة عامين، سيتم أيضًا إبلاغ FIFA بهذه العقوبة. يبدأ الإيقاف من تاريخ الإخطار بهذه المراسلات.

إيقاف اللاعبين مامادو سيلا وألبرت ديين لمدة ست (6) مباريات في مسابقات CAF للأندية.

توقيع غرامة قدرها 50 ألف دولار أمريكي على نادي ASC جاراف للسلوك العدواني وغير اللائق من قبل المسؤولين واللاعبين.

إيقاف لاعبين من مولودية الجزائر لمدة عام للاعتداء على الحكم:

عوقب لاعبان من نادي مولودية الجزائر بالإيقاف لمدة 12 شهرًا لاعتدائهما على حكم المباراة خلال مباراة توتال CAF دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والوداد المغربي.

بعد صافرة النهاية ، قام لاعبا مولودية الجزائر عبد النور بلخير وأحمد بوتاجة بالاعتداء على الحكم بركله في ساقه. أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبين بسبب السلوك العنيف.

قررت لجنة CAF للانضباط:

إيقاف عبد النور بلخير وأحمد بوتاجة لمدة اثني عشر (12) شهرا. يتم إيقاف اللاعبين من المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها CAF، بما في ذلك مسابقات الأندية وكذلك تلك الخاصة بالمنتخبات الوطنية.

فرض غرامة قدرها 25000 دولار (خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) على نادي مولودية الجزائر بسبب السلوك غير اللائق والمؤسف ضد حكم المباراة المعنية.

تسدد الغرامة بالدولار خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإخطار بهذا القرار.