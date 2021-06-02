حظر إعلامي.. الأهلي يُحصن لاعبيه من أجل الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

فرض النادي الأهلي حظراً إعلامياً على كل لاعبيه قبل مواجهتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الشهر.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي منع الظهور إعلامياً لكل أفراد الفريق في كافة وسائل الإعلام بكل أشكالها حتى انتهاء مباراة الإياب أمام الترجي.

ويأمل الأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي عندما يصطدم بالترجي في تونس يوم 19 من الشهر الجاري، ويستضيفه في القاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

ويستهدف الجهاز الإداري بالأهلي عزل اللاعبين عن وسائل الإعلام من أجل تشديد تركيز الفريق في مواجهتي الترجي التي قد تمهد الطريق نحو اللقب العاشر للأحمر في دوري الأبطال.